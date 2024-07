Tentato omicidio in stazione L’accoltellatore finisce in cella | Ho reagito a un’aggressione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Il pm Valentina Salvi ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere per il 23enne tunisino che ha accoltellato all’addome un 26enne ghanese sotto i portici di viale IV Novembre. Per l’aggressione, avvenuta il 16 luglio poco prima delle 19, il giovane è indagato per. Individuato come sospettato da carabinieri e squadra mobile, si era costituito nella mattina del 18 luglio, presentandosi in questura accompagnato da un legale. Ieri mattina il gip Silvia Guareschi non ha convalidato il fermo, ritenendo che non ci fosse il pericolo di fuga, mentre ha disposto il carcere perché ha ravvisato il rischio di reiterazione del reato. Il giovane, assistito dall’avvocato Luca Sebastiani, ieri ha risposto alle domande per mezz’ora, circostanziando meglio la sua versione dei fatti già resa nell’interrogatorio sostenuto con la polizia subito dopo essersi consegnato.