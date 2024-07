Tangenziale Sud rush finale dei lavori durante l’estate 

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione del secondo lotto della "Sud", l'arteria stradale che collegherà il rione Salinella con Taranto 2 ricongiungendosi alla strada che costeggia la Stazione navale della Marina Militare di Viale Jonio. Inoltre, dal Ponte Punta Penna Pizzone si potranno raggiungere rapidamente le località di San Vito – Lama senza la necessità di attraversare la città. Il lotto in questione è lungo circa tre chilometri ed il completamento delle opere è previsto per la metà di settembre a cui seguirà il collaudo. La Sud dovrebbe, quindi, essere pronta per il prossimo autunno per decongestionare il traffico cittadino.