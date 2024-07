Ricardo Rodriguez ‘si tira fuori’ | l’Inter ha un preferito! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024)continua la sua ricerca al prossimo difensore., il cui agente ieri è intervenuto ai nostri microfoni, si èto praticamente fuori. Per la Beneamata restano due profili, uno inedito. FUORI UNO –continua la sua caccia al prossimo difensore, che possa fare da vice Alessandro Bastoni e rimpiazzare Tajon Buchanan, infortunatosi alla tibia.sembra allontanarsi quasi definitivamente dalla lista e le parole dello stesso agente Masoodi a Inter-News.it sono state molto indicative. Lo svizzero, nonostante l’esperienza e la conoscenza ottima del ruolo, non rientra nei parametri di Oaktree. Il fondo americano punta ad un profilo giovane e più futuribile. In questa categoria rientrano sia Kiwior che la nuova idea Nathan Zeze.