Oncologica costretta a 14 ore in pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Pazientead attendere 14 ore aldi Torrette". La rabbia dei parenti e l’appello al presidente della Regione, Francesco Acquaroli: "Meno chiacchiere e più fatti, qui è un disastro". La vicenda risale a pochi giorni fa e precisamente alla notte a cavallo tra martedì e mercoledì scorso. La donna, di circa 80 anni (omettiamo ulteriori dettagli per ragioni di privacy, ndr), è "dovuta tornare in ospedale per complicazioni legate alle terapie chemioterapiche e di vario genere a cui si sottopone da tempo – riferiscono i familiari – Ma il punto è che i pazienti che sono presi in carico da un reparto non dovrebbero necessariamente passare dalin simili casi. Invece, il reparto in questione ci ha detto che questo è l’unico modo. Sarebbe molto più logico andare direttamente in reparto", dice un parente, che chiede l’anonimato.