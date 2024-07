Napoli Tecnam ottiene certificazione ed inizia le consegne in Canada

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 23 luglio 2024) Il P-Mentor della, azienda campana, ha ottenuto il certificato completo dalla TransportCapua, Italia –ha annunciato oggi che Transportha assegnato il certificato di tipo completo al P-MENTOR con il numero A-279 per la Parte V, SOTTOPARTE 21 delladi tipo di Transportinizierà ora leinsia ai proprietari privati ??che alle organizzazioni di addestramento al volo. Il P-Mentor è un aereo a due posti, alimentato dal Rotax 912isC3, dotato della suite touch screen Garmin G3X IFR con funzionalità PBN/RNAV/AFCS, conforme agli ultimi CS-23 EASA e FAA e ora TransportPARTE V, CAPITOLO 21 modifiche. «Il P-Mentor è una soluzione chiavi in ??mano per molte scuole di volo per addestrare gli studenti dal loro primo volo fino al CPL-IR su un’unica piattaforma» dichiarano dallacon una nota.