Napoli niente da fare | Osimhen parte lo stesso e diventa un caso

(Di martedì 23 luglio 2024) Prosegue illegato a Victor, c’è ancora attesa per capire quale sarà il suo futuro: ma spunta una certezza Ilha terminato il ritiro di Dimaro domenica e Antonio Conte ha concesso ai giocatori qualche giorno di riposo, prima di partire per Castel di Sangro. La secondadella preparazione sarà ancora più impegnativa, ci si avvicina all’inizio della stagione che per inopei partirà il prossimo 10 agosto in Coppa Italia contro il Modena. Prima, però, ci sono ben tre amichevoli da disputare allo stadio Teofilo Patini: le avversarie saranno Egnatia, Brest e Girona per prepararsi al meglio. Il mercato deldall’acquisto di Alessandro Buongiorno in poi dipenderà dalle cessioni. La prima da finalizzare è senza dubbio quella di Victor, che percepisce un ingaggio da 10 milioni di euro e ha una clausola da 130 milioni.