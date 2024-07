Muore bambino di 3 anni dopo aver mangiato formaggi a latte crudo I genitori | Servono le avvertenze sulle etichette

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024)il caso di Coredo in Trentino, un altrocade vittima della Seu, la Sindrome emolitica uremica. Una gita in montagna, un assaggio di vari, poi l'emergenza e l'agonia che si conclude tragicamente. Elia Damonte avrebbe compiuto 3il 30 maggio. Non ce l'ha fatta. E adesso iportano avanti una crociata per evitare che la tragedia possa ripetersi. Abbiamo parlato con Marco Damonte e Sonia Gerelli,del piccolo Elia deceduto a Genova il 21 maggio 2024, a pochi giorni dal suo terzo compleanno,sviluppato la Seu a seguito del consumo di uno o più prodotti caseari apresumibilmente contaminati da Escherichia coli. «Con profondo dolore e una promessa fatta al nostro bimbo durante quei terribili 51 giorni di terapia intensiva, ci siamo attivati per far sì che non debba mai più succedere ad un altro