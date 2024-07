L’Ue impone dazi al biodiesel cinese Il via ad agosto arriveranno al 36%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Si aprono due nuovi capitoli sul fronte della guerra commerciale fra Bruxelles e Pechino. La Commissione europea imporràantidumping compresi tra il 12,8% e il 36,4% sulimportato dalla Cina, che entreranno in vigore il 16. Nello stesso tempo avrebbe introdottoprovvisori sulle importazioni del dolcificante senza calorie eritritolo. La mossa più significativa riguarda ilper cui a fine 2023 Bruxelles aveva avviato un’indagine anti-dumping in risposta alla denuncia dei produttori europei secondo i quali le importazioni da Pechino arrivano nella Ue con prezzi artificialmente bassi. Terminata l’indagine, Bruxelles ha deciso di imporredel 12,8% per il gruppo EcoCeres, del 36,4% per il gruppo Jiaao, del 25,4% per il gruppo Zhuoyue.