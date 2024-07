Lazio Guendouzi | Mi sento un leader ma posso migliorare ancora Sulla Serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 luglio 2024 – Lasaluta il ritiro di Auronzo di Cadore e torna a Roma dove terminerà la propria preparazione agli ordini di mister Baroni. Tra iscoperti in questo ritiro non c'è dubbio che Mattéo Guenoduzi non abbia brillato, mostrando come possa essere di nuovo uno dei protagonisti in biancoceleste dopo il passo indietro fatto nelle rotazioni con Igor Tudor. Un giocatore che vale la pena conoscere a tutto tondo e che si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club, ovveroStyle Channel. Ecco le sue parole. L'intervista è partita dal ritiro per poi spostarsistagione scorsa, fino ad arrivare alla domanda se quella odierna sia la versione migliore di Mattéo. “Auronzo di Cadore mi è piaciuto, ci sono ottimi campi, un buon ambiente e molti tifosi a guardare gli allenamenti. Quindi per noi è sicuramente un buon ritiro.