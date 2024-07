La spazzatura sulla spiaggia di Malaga non è stata lasciata da una manifestazione ambientalista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024) Ambientalisti che deturpano laricoprendola di. Questo è la denuncia fatta da numerosi utenti sui social condividendo un video in cui si vede la Malagueta – ladi– piena di rifiuti. Per chi ha fretta: Post sui social sostengono che il passaggio unasi sia conclusa lasciando ladipiena di. L’immondizia sull’arenile viene ripresa in un video. Manon era passata nessuna. Latrovata in seguito alla notte di San Juan, tra il 23 e il 24 giugno. Analisi Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui e qui). Nella descrizione si legge:– Spagna Il giorno dopo unaorganizzata dagli ambientalistipreservazione dell’ambiente.