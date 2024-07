Inzaghi domani riabbraccia l’Ital-Inter! E quella voglia di bis ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024)Simonecinque pedine non banali della sua: Barella, Frattesi, Dimarco, Bastoni e Darmian. ABBRACCI –ritornerà ad Appiano Gentile per la gioia di mister Simone. Il tecnico dell’, che ieri ha visto trionfare i suoi nella seconda amichevole della pre-season contro la Pergolettese e ancora con un super Mehdi Taremi,potràre cinque pezzi da novanta. Da Barella a Bastoni, passando per Frattesi, Darmian e Dimarco. Insomma, la spina dorsale della suacampione d’Italia. Certo, la delusione europea è ancora fresca, ma l’obiettivo è quello di dimenticarla in fretta, grazie alla cura. I cinque ritroveranno già un gruppo al lavoro da un paio di settimane e che si prepara alla sua terza amichevole precampionato, a Cesena contro il Las Palmas.