Il percorso della parata nella Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi | in barca si costeggiano le meraviglie di Parigi

(Di martedì 23 luglio 2024) Ladi2024 andrà in scena venerdì 26 luglio a partire dalle ore 19.30. Non ci sarà la sfilatadelegazioni come siamo stati abituati a vederla negli ultimi decenni, ovvero all’interno dello Stadio. In questa occasione, infatti, gli atleti saranno protagonisti di unasulle barche lungo la Senna, il fiume che attraversa la capitale francese. Rispettando l’ordine previsto da tradizione (Grecia in apertura, poi i Paesi in ordine alfabetico primachiusura riservata alla Francia), i gruppi di atleti in rappresentanzavarie Nazioni percorreranno un tratto di sei chilometri.