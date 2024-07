I biancorossi si godono la vetta nel mirino ora c’è la Serie B

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Il Legnano Baseball conclude in grande stile l’ultima giornata della Regular Season, conquistando al "Peppino Colombo" l’undicesima vittoria stagionale contro i Bovisio Buffaloes. Questo successo, con un punteggio di 15-8, permette alla squadra di assicurarsi il primo posto nel Girone B diC e l’accesso alle semifinali playoff per laB. Nonostante il risultato finale, la partita è stata tutt’altro che semplice. Gli ospiti hanno iniziato in vantaggio, chiudendo il primo inning sul 3-0 e segnando di nuovo nella parte alta del secondo inning. Tuttavia, il Legnano ha prontamente reagito con determinazione, dimostrando che il loro primo posto in classifica non è stato casuale. I padroni di casa hanno infatti segnato nove punti nella seconda fase di attacco, portandosi sul momentaneo 9-4 e riprendendo così il controllo della partita fino alla fine.