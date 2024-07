Genere non binario sui documenti il no della Corte Costituzionale alla rettifica e le aperture | Intervenga il Parlamento | è questione di dignità sociale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024) Le persona transgender non binarie, coloro che non si identificano né nelmaschile né femminile, non possono ancora chiedere laanagrafica e farsi riconoscere il «non» sui. Dopo che lo scorso febbraio il tribunale di Bolzano ha rinviatoConsulta la richiesta di una persona non binaria sudtirolese di farsi riconoscere ilnonsui, ora ladice che la richiesta diè inammissibile. Ma sollecita ila intervenire dal punto di vista legislativo. «L’eventuale introduzione di un terzodi stato civile avrebbe un impatto generale», motivano i giudici, e richiede «necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell’ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria». Ma non solo.