Ecco l’edilizia con le funi in pieno centro

(Di martedì 23 luglio 2024) Ad Ancona arrivacon le. Il primo cantiere del genere in corso Mazzini, a due passi dal Teatro delle Muse. A effettuare il primo intervento sulle pareti di un condominio è stata Okasa Acrobatica che avvia così un’attività strategica in una città con oltre 2.000 edifici che hanno bisogno di un lavoro di ristrutturazione ed efficientamento energetico essendo in classi D ed E, secondo i dati dell’Enea rielaborati sul tema del superbonus: "C’è una grande domanda di edilizia con lenella città di Ancona – ha detto l’imprenditore Andi Celaj – perché ilstorico è una ragnatela di edifici che sono stati costruiti in altezza per via del poco spazio a disposizione. Inoltre lo stato di molte costruzioni spinge i condomini verso la riqualificazione energetica con soluzioni meno energivore.