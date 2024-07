Bridgerton svelato il protagonista della quarta stagione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024) L’annuncio con un video social Netflix e Shondaland annunciano che ladiavrà comeBenedict, interpretato da Luke Thompson. I nuovi episodi disi concentreranno sul secondogenito bohémien, Benedict (Luke Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. Numero episodi: 8 Location delle riprese: Londra, UK Leggi anche:, da domani arriva la seconda parteterzaL'articoloilproviene da 361 Magazine.