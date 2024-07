Aperture Serali Straordinarie del Museo Civico di Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 –deldi. Fine settimana all’insegna della cultura a. Venerdì 26 e sabato 27 luglio ildisarà infatti straordinariamente aperto al pubblico in occasione de "Le notti dell'archeologia" e di “Borgo in Bianco”! Ildiaprirà le sue porte in orario serale, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di esplorare il nostro ricco patrimonio culturale e artistico sotto le stelle. Sarà questo un modo per vivere ildiin una veste ancor più affascinante. L'apertura serale permetterà di ammirare le collezioni in una suggestiva atmosfera notturna, aggiungendo un tocco di magia e mistero alla vostra visita.