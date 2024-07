Addio choc alla Rai fuori la numero uno L’annuncio ufficiale di viale Mazzini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Dal 10 agosto prossimo, Marinella Soldi lascerà la carica di presidente della Rai. La stessa Soldi ha annunciato le sue dimissioni con una lettera inviata al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La decisione, dovuta a motivi personali e professionali, è stata comunicata ai vertici aziendali della Rai tramite una notae sarà formalizzata durante la riunione del Consiglio di Amministrazione prevista per la prossima settimana. Marinella Soldi, toscana di 57 anni, ricopriva la carica di presidente della Rai dal 21 luglio 2021. Poco dopodelle sue dimissioni, è stata resa nota la nuova nomina di Soldi come consigliere non esecutivo del Commercial Board della BBC a partire dal 1 settembre 2024, dopo essere entrata nel Consiglio principale del gruppo nel settembre 2023.