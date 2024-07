A breve lo scheletro in metallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Nuovo ponte San Carlo, a giorni loin". Così dalla giunta guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo per la quale si è nei tempi indicati di recente: transito al via da dicembre quindi. "La parte in calcestruzzo armato della struttura in elevazione del nuovo ponte San Carlo è terminata – aggiungono –. Durante questa settimana si svolgeranno delle lavorazioni accessorie per predisporre il cantiere all’operazione di varo, vale a dire il posizionamento dei quattro blocchi metallici già realizzati che andranno a costituire loorizzontale del nuovo ponte. Tale operazione, che verrà realizzata con l’utilizzo di appositi carrelli e gru, partirà la prossima settimana".