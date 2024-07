Zhang i debiti non finiscono Ora nel mirino per la Premier League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) La situazione di Stevendopo aver lasciato l’Inter in mano ad Oaktree non sta migliorando affatto. A dir la verità peggiora notevolmente, testimonia direttamente CalcioeFinanza. PERICOLO – Stevencontinua ad avere problemi anche senza l’Inter. Dopo non essere riuscito a pagare i 395 milioni di euro nei confronti di Oaktree ora la famiglia Suning deve soldi ad altri creditori. Il primo è lainglese, che deve ricevere denaro da PPLive Sports International Limited, la televisione di proprietà diJindong e di suo figlio Steven. PPLive Sports è stata creata nel 2017 ed ha acquisito i diritti del campionato inglese per il 2020. il 2021 e il 2022. Nel 2020 però la tv ha deciso di rompere l’accordo senza versare i soldi che doveva. Laha fatto causa e vinto essa, chiedendo e ottenendo la liquidazione di PPLive nel giugno del 2022.