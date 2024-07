WTA Iasi Martina Trevisan ko al debutto dalla qualificata Lepchenko

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ko immediato peral torneo WTA di. La tennista azzurra, numero 6 del seeding, viene sconfitta in tre setstatunitense Varvara, proveniente dalle qualificazioni, con il risultato di 7-5 6-4 6-3 dopo una sfida durata oltre tre ore. Un primo set difficile per l’azzurra, che palesa le solite difficoltà al servizio. Primi scambi di cortesie nei primi due giochi, poiriesce a tenere la battuta salvando tre palle break e, di slancio, rende pan per focaccia all’avversario strappandole il servizio a zero. Ma continuano i problemi: quinto e settimo gioco nefasto per, che da sopra 3-1 si ritrova sotto 5-3 permettendo alladi andare a servire per il set. Ma il braccino è dietro l’angolo: due break consecutivi in favore diche si prende un farraginoso primo set.