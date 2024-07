Tramvia dalla stazione a Peretola Partono gli studi per il percorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un doppio vertice ravvicinato per cercare di arrivare a ottobre al progetto preliminare e partecipare al bando del ministero in cerca di finanziamenti. LaPrato-per ora resta poco più di un obiettivo ambizioso, visto anche che costerebbe 900 milioni, ma in questi giorni c’è stata un’accelerazione per arrivare intanto ad una bozza di. Giovedì in Regione si è riunito il collegio di vigilanza per fare il punto sugliper il lotto funzionale Prato-Campi Bisenzio, mentre questa settimana ci sarà un altro incontro fra i tecnici, che nel frattempo sono già al lavoro, per cominciare a valutare come sviluppare la tratta pratesecentrale al museo Pecci.