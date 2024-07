Tentato omicidio di Trump la direttrice della sicurezza si assume la responsabilità

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 13 luglio scorso, la missione fondamentale del Secret Service di proteggere i leadernazione è stata tragicamente compromessa. Questo è quanto ha dichiarato ladel Secret Service, Kimberly Cheatle, nelle sue dichiarazioni preparate per l'audizione odierna davanti alla commissione di vigilanzaCamera, a seguito dell'ata Donald. "Il 13 luglio abbiamo fallito", ha affermato Cheatle,ndosi la pienaper qualsiasi errore nella. L'agenzia, ha continuato Cheatle, deve assolutamente capire cosa è successo e promette di "muovere cielo e terra" per garantire che un incidente simile non si ripeta mai più. "Pensare a cosa avremmo dovuto fare diversamente non è mai lontano dai miei pensieri", ha aggiunto.