Si inizia a fare sul serio Samb pronta a decollare

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono ventiquattro i rossoblù che da questa mattina, dopo i primi giorni di test, inizieranno asulal Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. A questi sono aggregati alcuni giovani della formazione che parteciperà al campionato nazionale juniores. Tre sono i portieri Semprini, Orsini e Grillo. La difesa vede quattro centrali over e cioè Gennari, Pezzola, Zini e Cantarini. Fuoriquota invece gli esterni e cioè Orfano, Milone, Chiatante e Tataranni. Gli esperti di centrocampo sono Guadalupi, Paolini, D’Eramo, Bernaola, Evangelisti al rientro dal prestito di Castelfidardo. A loro si aggiungono gli under Toure confermato dalla passata stagione e Thiaw lo scorso anno da dicembre al Termoli. Una mediana praticamente rinnovata rispetto lo scorso campionato con il solo Paolini tra gli over. Il centrocampista,enedettese doc, è motivatissimo.