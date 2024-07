Precipita da cinque metri in un cantiere operaio in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Terni, 22 luglio 2024 – Un altro grave incidente sul lavoro. È successo nel pomeriggio in unprivato a Torreorsina, frazione di Terni. Undi una impresa edile, 61 anni di nazionalità italiana, è caduto da un'altezza di circa, riportandolesioni. Lanciato l’allarme al 118, l’uomo è stato soccorso dagli operatori e trasportato in codice rosso all’ospedale di Perugia. Sul posto per le indagini dell’accaduto sono arrivati gli agenti della squadra Volante della questura di Terni e gli addetti della Usl Umbria 2.