News SSC Napoli scelto il sostituto di Lindstrom | ha già detto sì agli azzurri!

(Di lunedì 22 luglio 2024)Sscildi Jesper: si tratta di un esterno che ha già dato il suo sì. Ilprosegue a programmare il suo calciomercato e a puntellare la sua rosa. Dopo gli arrivi di Spinazzola, Marin e Buongiorno, è tempo però di cessioni: solo a seguito di queste arriveranno nuovi rinforzi. Potrebbero così arrivare ancora nuovi innesti per la rosa di Antonio Conte, ma solo dopo aver liberato lo spazio necessario in una rosa, al momento, piuttosto affollata in alcuni reparti. In particolare, l’attacco vede due situazioni diverse da monitorare: quella di Victor Osimhen e quella di Jesper. Per il nigeriano, l’addio in direzione Psg potrebbe sbloccare l’arrivo di Romelu Lukaku. Per il danese, invece, la cessione potrebbe essere utile ad aggiungere un nuovo tassello sugli esterni.