Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Imperiale Racing protagonista con due vetture Lamborghini nel weekend del Mugello, che ha ospitato il secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Il team di Mirandola si è messo in luce fin dalle qualifiche con le due Huracàn GT3 EVO2 della casa di Sant’Agata affidate rispettivamente agli equipaggi composti da Alessio Deledda, Kevin Gilardoni, Robin Rogalski in classe PRO-AM e Giuseppe Fascicolo, Alex Bowen, Dmitry Gvazava in categoria AM. Imperiale Racing, grazie ad un ottima prestazione dei propri portacolori, ha potuto festeggiare e brindare il terzo posto di classe AM e un quinto di categoria PRO-AM. "Non possiamo che essere molto contenti di questo weekend – ha raccontato Elena Pignatti responsabile squadra corse – ci ha portato la grande soddisfazione del primo podio stagionale ed anche dimostrato la grande velocità di tutto il team.