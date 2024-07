Mai indossare degli shorts per salire sull’aereo E non dimenticare di portare una bottiglietta d’acqua | i suggerimenti dell’assistente di volo Mrs Miva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Estate, viaggi in aereo, assistenti diche danno via social i loro consigli per godersi al meglio il percorso. Stavolta si tratta di Mrsche fa parte dell’equipaggio della compagnia TUI e ha condiviso su TikTok un video dal titolo “le tre cose che non dovresti mai fare in aereo”. Intanto, “maio minigonne”.spiega che in molti potrebbero pensare che siano più comodiche un paio di pantaloni lunghi stretti, modello leggings, anche quelli sconsigliati se si viaggia. “Non sai mai quanto sia pulito il posto dove ti siederai. E in cabina può essere molto freddo, meglio evitare”. Insomma, potresti venire a contratto con superfici non igieniche. Secondo consiglio, evita di ubriacarti.