LIVE Cobolli-Navone 2-1 ATP Umag 2024 in DIRETTA | l’argentino cancella una palla break

(Di lunedì 22 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO NON PRIMA DELLE 21.00 2-1 Game. Servizio e dritto a bersaglio per il romano. 40-15 Solido passante di rovescio incrociato del. 40-0 Splendida accelerazione con il dritto lungolinea a tutto braccio di Flavio. 30-0 Prima in kick ecorta di rovescio vincente dell’azzurro. 15-0 Servizio vincente. 1-1 Game. Servizio e dritto a segno per il sudamericano. AD-40 Dritto in avanzamento e solido smash del sudamericano. 40-40 Di un soffio in corridoio il rovescio lungolinea dell’azzurro. 40-AD. Di poco largo il dritto in uscita dal servizio di. 40-40 Scappa in corridoio il dritto incrociato del. Parità. 40-30strappa il movimento di questo dritto dal centro. 30-30 Primo doppio fallo del sudamericano. 30-15 Peccato.