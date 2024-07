Israele ordina di evacuare Khan Younis nel sud della Striscia e poco dopo bombarda la città causando 27 vittime

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Prima l’annuncio diurgentemente l’est di, eil raid dell’aviazione diche ha causato l’ennesima strage. L’esercito israeliano (IDF) ha chiesto, in un comunicato, ai residenti dei quartieri orientali diYunis di “temporaneamente” nella zona umanitaria di al-Mawasi a causa di una presunta attività terroristica e del lancio di razzi versoda questadi Gaza. Militari che nel loro annuncio hanno spiegato molto chiaramente che l’esercito sarebbe entrato presto in azione e che avrebbe “operato con forza” inper contrastare queste minacce terroristiche. Un raid che l’amministrazione di Benjamin Netanyahu ha reputato necessario a causa delle “informazioni di intelligence che indicano che Hamas ha incorporato infrastrutture terroristiche nell’area definita come area umanitaria”.