Il tool di ripristino per i pc Windows colpiti da BSOD

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Correre ai ripari. È quello che Microsoft ha cercato di fare sin da subito, dopo le prime avvisaglie del problema che – in maniera direttamente proporzionale rispetto alla corsa dei fusi orari – si è manifestato prima in Australia e poi, via via, in tutte le altre parti del globo. C’è da dire che il costante stato di aggiornamento dei servizi di Microsoft è stato una bussola importante per guidare gli addetti ai lavori sull’evoluzione del problema, anche se – direttamente – tutto quanto si è verificato il 19 luglio è partito da un problema di Crowdstrike e da una sua incompatibilità (imparabile per Microsoft) con l’ecosistema