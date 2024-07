Il sogno di un 23enne di trasferirsi al Manchester United fallisce dopo aver fallito due volte le visite mediche

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il portiere inglese Toby Savin non ha superato duealnegli ultimi 6 mesi. I Red Devils erano interessati ad ingaggiare ilcome terzo portiere, ma il giocatore non ha superato le valutazionirichieste, facendo sì che l’operazione fallisse. Toby SavinduelealloIl Daily Mail riporta che il club lo stava osservando da diversi anni e nel gennaio 2024 ha fatto la sua prima visita medica con lomentre giocava ancora con la squadra di League 2 Accrington Stanley. Tuttavia, ha finito per fallire il test.