Il Siena inizia un’avventura senza obblighi Grinta e coraggio per un traguardo difficile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una partenza normale e già questo, gettando anche una rapida occhiata al recente passato, dovrebbe strappare un sorriso. Sì, iloggi si raduna, poi inizierà gli allenamenti, quindi le amichevoli per approdare successivamente alle gare ufficiali di Coppa Italia e campionato, quello di Serie D. Tutto normale a certe latitudini, non per chi nell’ultimo decennio è caduto tre volte, dovendo ricominciare da capo. Adesso, invece, tutto sembra in ordine e la parola può passare al campo e dunque alle speranze e ai sogni dei cuori bianconeri. E qui spuntano già una lunga serie di domande a cui al momento èdare risposta, almeno che qualcuno non sia entrato in possesso, nel frattempo, nella famosa palla di vetro dove sta scritto il fututo.