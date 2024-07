Il padre di Lorena Quaranta | Il Covid non c’entra la verità è nei messaggi di mia figlia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Favara (Agrigento), 22 luglio 2024 - Per ildi“lo stress danonnulla”. La sentenza della Cassazione che ha annullato l’ergastolo “sembra non tenere conto di tutto quello che è stato detto nei due gradi di giudizio. Lui, infermiere, l’ha ammazzata perché lei era una dottoressa e si sentiva da meno. L’ha ammazzata per un complesso di inferiorità”. Enzorisponde al telefono a Qn.net e prova a tenere a bada il dolore che non lo lascia mai da quel 31 marzo 2020, quando sua– 27 anni, vicina alla laurea in Medicina – è stata uccisa dal fidanzato Antonio De Pace. Itra i fidanzati "era una ragazza bella come il sole. Splendida. Piena di progetti. Si stava per laureare in ginecologia, le volevano bene tutti. Lui, infermiere, si è fatto aiutare a entrare in odontoiatria.