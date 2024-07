Il festival ’La Gaberiana’ Musica e cultura in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) IlLa Gaberiana si preparar al gran finale. La quattro giorni di incontri,e spettacoli – iniziata il 15 luglio e in scena all’Isolotto – si conclude domani. L’edizione, sotto la direzione artistica di Andrea Scanzi, ha coinvolto artiste e artisti, giornalisti, appartenenti al mondo della, della politica e dello spettacolo, di rilievo nazionale legati a Gaber per stima, passioni, affinità. Oggi, alla Limonaia di Villa Strozzi, andrà in scena “Gaber e l’informazione”. Alle 20,30 “I reduci” con Antonio Padellaro. Un’ora dopo “Io e le cose” con Antonio Ornano e infine alle 22,30 “C’è un’aria” con Paola Turci. Domani, invece, indell’Isolotto, “Gaber tra pubblico e privato”.