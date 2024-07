House of the Dragon 2 QUEL momento tra Mysaria e Rhaenyra è stato improvvisato da Emma D' Arcy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non previsto dal copione originale,molto importante nell'ultimo episodio ètotalmentesul set Il sesto episodio della seconda stagione diof thesi è concluso con undi intimità tra la reginae Ladyche, secondo la protagonista Sonoya Mizuno, non era inizialmente previsto dal copione. L'ultimo episodio della serie HBO tratta dalle opere di George R.R. Martin ha riservato molti momenti emozionanti ai propri spettatori, che hanno potuto assistere a un altro tassello dila che è nota come la Danza dei Draghi, ma c'èanche il tempo per unpiù distensivo, anche se ugualmente appassionante. Ovviamente non proseguite nella lettura se non siete in