GREGORACI | PORTO LA MODA SU RAI2 SENTO IL PESO COME ICONA DI BELLEZZA E SU BLASI…

(Di lunedì 22 luglio 2024) Elisabettasarà una delle protagoniste dell’autunno dicon “Questioni di Stile”, un programma sullain seconda serata. Le parole della conduttrice. Sono molto contenta di questo nuovo programma, si parlerà di lifestyle e made in Italy, di, di glamour, di quelle che sono le tendenza. Io sarò il capitano di questa grande squadra, perché con me ci saranno anche gli inviati che saranno in giro a raccontare le meraviglie del made in Italy e partiremo il 26 settembre in seconda serata su Rai Due. Così lanon nasconde l’emozione per la nuova sfida televisiva. Mentre sulla perdita di Battiti Live che ora è condotto da Ilary Blasi, nell’intervista a Libero Magazine ne parla così: Non voglio parlare di questa cosa, non mi sembra una domanda opportuna.