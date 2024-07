Fermana ora ci siamo | si decide il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ora è il momento di stringere, non si può assolutamente più attendere. Sono queste probabilmente le 48 ore (tenendosi un po’ largo con i tempi, forse 72 ore) più importanti. Si avvicina in primis l’esito del concordato con una parola che darà il suo esito definitivo: si dovrebbe passare ad una cifra che si aggirerà sugli 800mila euro e a quel punto non ci si potrà più nascondere. Per avere unoccorre onorare questa transazione, curata da diversi esperti che oltretutto ha avuto un costo importante per la società in termini di elaborazione dell’istruttoria da parte dello studio che l’ha elaborata. Onorare questo debito vuol dire dare un respiro alimmediato della società ma soprattutto creare un appeal diverso per quei discorsi che sono aperti con acquirenti.