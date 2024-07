Conservare i prodotti a temperature inferiori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) PER ORA è solo un’idea, ma suffragata da uno studio, condotto da Nomad Foods, azienda proprietaria di Findus e leader nel settore dei surgelati. L’indagine, durata diciotto mesi, ha analizzato come l’aumento delledi conservazione degli alimenti surgelati possa ridurre significativamente le emissioni di carbonio e i relativi costi, senza compromettere la sicurezza o la qualità dei. I risultati, ottenuti in collaborazione con Campden Bri, organizzazione leader nella scienza e tecnologia alimentare, dimostrano comegli alimenti surgelati a -15°C, invece dello standard industriale di -18°C (zero gradi Fahrenheit), possa ridurre il consumo energetico dei congelatori del 10-11%, senza alcun impatto sulla sicurezza, la consistenza, il gusto o il valore nutrizionale dei