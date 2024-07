Ciclismo i percorsi delle Olimpiadi di Parigi 2024 | prova su strada e cronometro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di luned矛 22 luglio 2024) Sabato 27 luglio e sabato 3 agosto: due giornate fondamentali per ledi, visto che si assegnano le medaglie al maschile per quanto riguarda rispettivamentein linea. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso di entrambe le gare in terra transalpina. PERCORSOIN LINEASaranno ben tredici le c么tes di giornata lungo i 273 chilometri di gara. Pronti, via e subito la prima coppia di GPM: C么te des Gardes (1,9 km al 6%) e C么te de Saint-Germain-en-Laye (1 km al 5,5%), mentre dopo circa 80 chilometri toccher脿 alla C么te des Mesnuls (1,1 km al 6,1%). La C么te de Port-Royal (1 km al 5,5%), posta pi霉 o meno a met脿 gara, anticiper脿 il momento decisivo.