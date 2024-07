Camera | braccio di ferro sul Bilancio interno da Pd-M5s odg per dire no società in house**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug (Adnkronos) - Un avanzo di amministrazione, alla fine del triennio 2024-2026, di 315 milioni; una spesa di funzionamento inferiore di oltre 10 milioni rispetto all'anno precedente; un lavoro sui conti che raccoglie l'applauso di tutti i Gruppi. Eppure suldella Camera, approdato in aula per la discussione generale, non è mancata la polemica. A dividere è la nascita della Cd-Servizi, fissata al prossimo 1 settembre: Pd e M5s hanno annunciato la presentazione di Ordini del giorno perno alla nuova'in house' di Montecitorio. "Siamo contrati, è un qualcosa che peggiorerà negli anni a venire", ha spiegato il capogruppo del M5s Francesco Silvestri. Mentre Stefano Vaccari (Pd) ha chiesto anche una relazione per "informare il Parlamento e per evitare che assista inerme allo sviluppo dellain house".