Bomba d’acqua e forti raffiche di vento caduti alcuni alberi a Grassina

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 22 luglio 2024 – Intorno alle 14 e 30 una violentaaccompagnata dassimedisi è abbattuta su Bagno a Ripoli, in particolare in zonasonoa causa del fortein via Chiantigiana tra San Martino e Ugolino. Ma anche in via delle Fonti, via Calamandrei e via Machiavelli. Al lavoro squadre dei vigili del fuoco e di Avr per liberare la strada e riaprire al transito la viabilità. “Stiamo gestendo la situazione con i Vigili del Fuoco e la struttura di Protezione civile, grazie anche all'interdella Vab Bagno A Ripoli - ha scritto sul proprio profilo Facebook il sindaco Francesco Pignotti -. La Polizia municipale sta facendo sopralluoghi sul territorio con verifiche preventive e attività di supporto agli interventi".