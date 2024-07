Atletica calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’sarà protagonista alledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Stiamo parlando della ribattezzata Regina degli Sport, quella che ricopre un ruolo di primaria importanza all’interno dell’universo a cinque cerchi e che è riconosciuta come sport di classe A al pari di nuoto e ginnastica. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, dove verranno messi in palio ben 48 titoli (23 maschili, 23 femminili, 2 misti). L’Italia si presenterà con grandi ambizioni dopo aver conquistato cinque medaglie alledi Tokyo 2020. Riflettori puntati sul portabandiera Gianmarco Tamberi e su Marcell Jacobs (Campioni Olimpici di salto in alto e 100 metri), su Antonella Palmisano e Massimo Stano (Campioni Olimpici della 20 km di marcia), sulla staffetta 4×100 maschile capace dell’apoteosi tre anni fa.