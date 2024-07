Agrifood future 2024 | torna a Salerno la manifestazione sull’agroalimentare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMariangela Marsiglia, numero due di Amazon e Dario Fabbri tra i massimi esperti di geopolitica sono i primi due ospiti spoleirati dal presidente di Unioncamere Andrea Prete per la seconda edizione di, lasull’ agroalimentare presentata stamani, al fianco dell’ideatore, il professore Alex Giordano. La seconda edizione si terrà dall’8 al 10 settembre a: L’edizione, organizzata da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di, si svolgerà dall’8 al 10 settembre in diverse location della città, con un programma ricco di interventi, workshop e momenti di confronto su temi cruciali per il futuro dell’agroindustria. Il comparto agroalimentare è fortemente influenzato da mutamenti ambientali, economici, geopolitici e sociali, specialmente in Italia e nel Sud.