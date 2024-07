Addio a Linda Zennaro chi era la ragazza morta annegata davanti al fidanzato nella laguna di Venezia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per il secondo anno consecutivo, la festa del Redentore aè stata segnata da una tragica notizia.notte del sabato, mentre la cittàre era immersa in una delle celebrazioni più attese dell’anno, un dramma si è consumato al Lido di, una ventunenne residente a Favaro Veneto, ènel mare di fronte al faro Rocchetta.Leggi anche: Torino, giornalista Andrea Joly della Stampa aggredito da militanti di estrema destra. Meloni: “Inaccettabile” «Aveva un sorriso contagioso, un’allegria che coinvolgeva. Ho perso il mio unico punto di forza». Così Alvise, il fratello di, ha ricodato la sorella attraverso le pagine del Corriere della Sera: «Di lei scrivete solo cose belle. Vi scongiuro. Di lei dite tutto il bene che potete. Era come una bambina. Gioiosa, allegra piena di vita».