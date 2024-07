Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024)21 LUGLIOORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1-NAPOLI DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO NAPOLI. SI CIRCOLA SU DI UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. ALTRO INDICENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI CAPANNELLE. E SULLA NETTUNENSE; FILE PER INCIDENTE TRA VIA DEL COMMERCIO E GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI. VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI.