Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 10:30 (Di domenica 21 luglio 2024) Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO NAPOLI. SI CIRCOLA SU DI UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. ALTRO INDICENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI CAPANNELLE. E SULLA NETTUNENSE; FILE PER INCIDENTE TRA VIA DEL COMMERCIO E GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI. VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 09:30 - DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 08:30 - FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. SPOSTAMENTI AGEVOLATIANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI OGGI. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 07:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA ROMA-SUD E A24 DIREZIONE FIRENZE. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA REGIONE. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
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