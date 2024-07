Scommesse colpo da 12mila euro con under e no gol

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 21 luglio 2024), ilvale 12 milacon una serie di partite trae no goal. Ecco la schedina vincente con una cifra misera Una scommessa clamorosa, incredibile. Che con soli 20investiti ha portato nelle tasche del fortunato scommettitore del sito PlanetWin365 oltre. Il dettaglio della schedina poi lo potrete vedere sotto, come al solito. Camarda, gioca l’peo17 e ha firmato col Milan fino al 2028 (Lapresse) – Ilveggente.itMa analizziamo insieme la giocata: perché questo signora, o questa signora, ha deciso di giocare ventisu una serie di amichevoli internazionali e non solo con dei pronostici sicuramente non di tutti i giorni. Un solo 1 nella schedina, mentre spicca anche un No Gol clamorosa da oltre 4 volte la posta.