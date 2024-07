Roma | cinque arresti per furti e rapine alla stazione Termini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Cronaca di– Operazioni della Polizia di Stato contro i crimini nell’area diLa Polizia di Stato ha arrestatopersone coinvolte innella zona delladi, frutto di un’intensa attività di controllo e repressione dei crimini coordinata dProcura Capitolina. Gli investigatori del commissariato Viminale, responsabili della zona del principale scalo ferroviario della capitale, hanno identificato e catturato tre rapinatori grazie alle segnalazioni di un turista. La vittima ha riferito agli agenti di essere stata aggredita e derubata di una collanina, un orologio e un portafoglio in via Giolitti da tre uomini. Le descrizioni fornite e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di individuare e arrestare un marocchino di 35 anni e due tunisini di 18 e 20 anni, accusati di rapina aggravata in concorso.