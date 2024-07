Paese di viaggi e incontri Via alle Feste Medievali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Il borgo medievale di Offagna in questi giorni è regno di giullari, artisti, menestrelli, popolani che hanno annunciato, quest’anno, il ’di’ per la 37esima edizione delle, una delle rievocazioni storiche più conosciute e apprezzate delle Marche. Fino a sabato il borgo più bello d’Italiaporte del capoluogo dorico sarà in festa a partire d18.30 fino a tarda sera. Dopo la grande cerimonia di apertura di ieri sera, la giornata odierna si fa teatro del corteggio storico a cura dei quattro rioni, oltre 300 figuranti abbigliati con i costumi d’epoca fedelmente riprodotti ispirandosi ai dipinti di autori del periodo sfileranno per le vie del borgo sotto la maestosa rocca accompagnati dal gruppo storico Offagna Tamburi e sbandieratori, poi l’offerta del cero e la benedizione del Palio tratto dagli antichi statuti di Offagna.