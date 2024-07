Olimpiadi dopo l’interruzione di Crowdstrike crescono i timori per un cyberattacco russo Times

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2024)diper un) Due giorni fa il sistema Microsoft è stato interrotto, cosa che ha avuto effetto anche sulle. Oradi un. Ne parla il: “Iper gli effetti di unsulledi Parigi 2024 sono aumentatiche i sistemi informatici dei Giochi sono andati in “crisi” a causa deldi(software di sicurezza). Leinvernali del 2018 hanno subito un grave attacco malware che alla fine è stato rintracciato in Russia e, dato che la maggior parte degli atleti russi è stata bandita da Parigi, un altroè visto come una grave minaccia.